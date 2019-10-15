Son Dakika Haberleri: Ordu'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü
Son Dakika Güncel Ordu'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü

Ordu'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü

1 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü öldü.

Ordu'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü öldü.

Alınan bilgiye göre, Öceli Mahallesi Kıran mevkisinde, Mustafa Çabuk (37) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü Çabuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:25 Kaynak: AA
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