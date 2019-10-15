Ordu'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü
1 saat önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü öldü.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:25 Kaynak: AA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobiliyle elektrik direğine çarpan sürücü öldü.
Alınan bilgiye göre, Öceli Mahallesi Kıran mevkisinde, Mustafa Çabuk (37) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü Çabuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.
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