??????? Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Abdulmutalip Odabaşı yönetimindeki 53 HB 094 plakalı otomobil, Bayramca Mahallesi Tabakhane Deresi mevkisinde elektrik direğine çarptı.
Savrulan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklenerek yol kenarındaki kaldırıma çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü Odabaşı ile Sezgin Azaklı ve Ümit Tayfun, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ordu'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika