Ordu'da otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan sürücü Odabaşı ile Sezgin Azaklı ve Ümit Tayfun, Ünye Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

Cüneyt Özdemir 'Hangisi daha yakışıklı?' anketi yaptı, çıkan sonuç Ertuğrul Özkök'ü üzdü

Sosyal medya ile ilgili yeni düzenleme yolda: Hakaret eden ve kişilik haklarına saldıranlara hapis cezası geliyor