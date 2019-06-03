Son Dakika Haberleri: Ordu'da otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı
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Ordu'da otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı

58 dakika önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin fındık bahçesine yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Ordu'da otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı, System.String[]
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin fındık bahçesine yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sunay A. yönetimindeki 52 HK 101 plakalı otomobil, Karakiraz Mahallesi Maraşlıoğlu semti Melet Irmağı bağlantı yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle fındık bahçesine yuvarlandı. Araçta bulunan Aziz A., Tenzile A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:33 Kaynak: İHA
Kabadüz, Ordu, 3. Sayfa
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