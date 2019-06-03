Ordu'da otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı
16 dakika önce
Ordu'da otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 2 yaralıORDU - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin fındık bahçesine yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 06:08 Kaynak: İHA
'da otomobil fındık bahçesine yuvarlandı: 2 yaralı
ORDU - Ordu'nun Kabadüz
ilçesinde otomobilin fındık bahçesine yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sunay A. yönetimindeki 52 HK 101 plakalı otomobil Karakiraz Mahallesi Maraşlıoğlu semti Melet Irmağı
bağlantı yolunda henüz bilinmeyen bir nedenle fındık bahçesine yuvarlandı. Araçta bulunan Aziz A., Tenzile A. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 Acil ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Melen Çayı'nda korku dolu anlar! Kaya parçası durdurdu
Döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru: 25 el ateş edildi!
Barışma teklifini reddeden eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı
Zonguldak'da vahşet! Sokak ortasında kavga ettiği kişinin boğazını kesti