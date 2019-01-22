Son Dakika Haberleri: Ordu'da Otomobil ile Akaryakıt Tankeri Çarpıştı: 1 Ölü

Ordu'da Otomobil ile Akaryakıt Tankeri Çarpıştı: 1 Ölü

1 saat önce

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ambar yönetimindeki 52 LP 029 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KDN 98 plakalı akaryakıt yüklü tanker Çeşmeönü Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ambar olay yerinde hayatını kaybetti.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Ambar'ın cesedi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle Perşembe- Bolaman yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:31 Kaynak: AA

Ordu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Afganistan'da Taliban'ın Saldırısı Sonrası 100'den Fazla Güvenlik Görevlisi Hayatını Kaybetti Kardeşini Öldüren Eşini Koruyan Abla Çiğdem Çakırer, Canlı Yayında Cinayeti İtiraf Etti

Kayalıklarda Fotoğraf Çekmeye Çalışan Sosyal Medya Fenomeni, Feci Şekilde Can Verdi 31 Mart Seçimleri İçin Aday Gösterilmeyen AK Parti'li Belediye Başkanı, Partisinden İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 01:35:19. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da Otomobil ile Akaryakıt Tankeri Çarpıştı: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]