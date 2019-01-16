Ordu'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
13 dakika önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Ünye
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yüceler Mahallesi Devlet Sahil Yolu
üzerinde, Muhammet Ç'nin kullandığı 52 LJ 520 plakalı otomobil ile aynı istikamette U dönüşü yapmak isteyen Recep B. idaresindeki 52 LM 545 hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.
Kazada yaralanan iki sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:41 Kaynak: AA
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