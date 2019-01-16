Son Dakika Haberleri: Ordu'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

Ordu'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı

13 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ordu'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüceler Mahallesi Devlet Sahil Yolu üzerinde, Muhammet Ç'nin kullandığı 52 LJ 520 plakalı otomobil ile aynı istikamette U dönüşü yapmak isteyen Recep B. idaresindeki 52 LM 545 hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kazada yaralanan iki sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:41 Kaynak: AA

Ünye, Ordu, Güncel
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