Son Dakika Haberleri: Ordu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
Son Dakika Güncel Ordu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Ordu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

7 saat önce

Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk altı kişi yalandı.

Ordu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı, System.String[]

Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk altı kişi yalandı.

Samsun yönünden Giresun istikametine giden Mutlu Karaer (23) yönetimindeki 07 YDP 59 plakalı otomobil, Altınordu ilçesi Durugöl Mahallesi Soya kavşağında Enver Yıldız (35) yönetimindeki 34 AU 1864 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Karaer'in yanı sıra araçlarda bulunan Selçuk Korkut (34), Havva Korkut (41), Hasret Karaer (25), Anıl Aras Otur (4) ve Zübeyde Yıldız (60) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Samsun, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 09:30 Kaynak: AA
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