Ordu'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Samsun istikametinden Ordu'ya giden Muhammet Ali Şahin yönetimindeki 06 CJZ 257 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu'ndaki Ortayılmazlar Mahallesi Yüzüncü Yıl mevkisinde, Mustafa Yazıcı idaresindeki 52 EZ 714 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Şahin, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücüler ile Melih Bodur, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Ambulans şoförü olduğu öğrenilen Şahin'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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