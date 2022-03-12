Ordu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1'i çocuk 3 yaralı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada aynı aileden 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Göbü Mahallesi Çaybaşı Sapağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı istikametinden Ünye'ye doğru gitmekte olan Yasin A.'nın kullandığı 59 ED 149 plakalı otomobil, kavşaktan karşı yöne geçmeye çalışan Lütfü A. idaresindeki 55 ABP 044 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Yasin A.'nın yanında bulunan eşi Yasemin A. ve kızları Zeynep A. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası trafik, yolun ortasında duran otomobil nedeniyle ekipler tarafından kontrollü olarak sağlanırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU