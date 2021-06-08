Son dakika: Otomobil ile minibüs çarpıştı: 15 yaralı - Güvenlik kamerası - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 15 kişi yaralandı.

Altınordu-Ulubey Yolu Çavuşoğlu mevkisinde, Yunus Sönmez idaresindeki 52 ABL 190 plakalı otomobil ile Engin Doğan'ın kullandığı 52 M 2020 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs, yol kenarındaki bir evin bahçesinde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki 15 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldığı yolda ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.

Öte yandan, otomobildeki 3 kişinin askeri personel olduğu öğrenildi.