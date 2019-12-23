Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

R.D. idaresindeki 52 RD 533 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu üzeri Atatürk Bulvarı'nda, C.A. yönetimindeki 34 TE 7748 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrildi.

Kazada sürücülerden R.D'nin de aralarında bulunduğu, iki araçtaki biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Olay sonrası 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kaza yerine gelen bazı yaralı yakınları fenalık geçirdi.

Yaralılar, ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Altınordu, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hollanda'da çocuk bakım yardımında ırkçılık skandalı! Yüzlerce Türk aileye tazminat ödenecek
Rapunzel masalı gerçek oldu! Her gün defalarca evlilik teklifi alıyor, gören koklamak istiyor Ünlü futbolcu Ezequiel Garay'ın model eşi, çırılçıplak pozlarını paylaştı Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü

Son Dakika Haberleri
01:31 Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
01:28 Bağcılar'da sokak ortasında kurşun yağdırdılar:  2 yaralı - Son Dakika
01:24 Bağcılar'da sokak ortasında kurşun yağdırdılar: 2 yaralı - Son Dakika
01:16 Ocakta unutulan yemek mahalle sakinlerini ayağı kaldırdı - Son Dakika
01:15 BAĞCILAR'DA SOKAK ORTASINDA KURŞUN YAĞDIRDILAR:  2 YARALI - Son Dakika
23:52 Tacizle suçlanan kişi serbest kalınca, mahalleli sokağa döküldü - Son Dakika
23:02 Trabzon'da 22 ayrı noktada yangın çıktı! Valilik'ten son dakika açıklaması geldi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 01:36:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ordu'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]