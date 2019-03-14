Son Dakika Haberleri: Ordu'da Otomobil Irmağa Uçtu: 1 Ölü, 1 Kayıp

Ordu'da Otomobil Irmağa Uçtu: 1 Ölü, 1 Kayıp

44 dakika önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otomobil Melet Irmağı'na uçtu.

Ordu'da Otomobil Irmağa Uçtu: 1 Ölü, 1 Kayıp, System.String[]
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otomobil Melet Irmağı'na uçtu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ırmakta kayboldu.

Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 52 AAY 90 plakalı otomobil, 100 metrelik şarampole devrilerek Melet Irmağı'na uçtu. Olayda Serkan Süme adlı genç araç içinde can verirken, bir kişi ırmağa düştü. Irmağa düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:27 Kaynak: İHA

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