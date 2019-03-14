Ordu'da Otomobil Irmağa Uçtu: 1 Ölü, 1 Kayıp
44 dakika önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir otomobil Melet Irmağı'na uçtu.
Ordu
'nun Altınordu
ilçesinde bir otomobil Melet Irmağı
'na uçtu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ırmakta kayboldu. Sabah
saatlerinde meydana gelen kazada, 52 AAY 90 plakalı otomobil, 100 metrelik şarampole devrilerek Melet Irmağı'na uçtu. Olayda Serkan
Süme adlı genç araç içinde can verirken, bir kişi ırmağa düştü. Irmağa düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 11:27 Kaynak: İHA
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