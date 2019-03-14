Ordu'da Otomobil Irmağa Yuvarlandı: 1 Ölü
1 saat önce
Ordu'da otomobilin ırmağa yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü.
Ordu'da otomobilin ırmağa yuvarlandığı kazada 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Altınordu ilçesinin Eyüplü Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten yolun alt kesimindeki Melet Irmağı'na yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekipleri gönderildi.
Suda arama çalışması başlatan ekipler, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin cesedine ulaştı.
Ceset, Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Dalgıçlar, araçta başka kişilerin de bulunması ihtimaline karşı suda sürüklenen otomobili arama çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 12:02 Kaynak: AA
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