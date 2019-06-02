Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü
1 saat önce
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Ordu
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:45 Kaynak: AA
'nun Mesudiye
ilçesinde otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen Adem Karapınar
yönetimindeki otomobil, Kızılçukur Mahallesi mevkisinde Yakup Bektaş yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü için olay yerine 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi.
Mesudiye Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Karapınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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