Son Dakika Haberleri: Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü
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Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü

1 saat önce

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, System.String[]
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, plakaları öğrenilemeyen Adem Karapınar yönetimindeki otomobil, Kızılçukur Mahallesi mevkisinde Yakup Bektaş yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü için olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Mesudiye Devlet Hastanesine kaldırılan Adem Karapınar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:45 Kaynak: AA
Mesudiye, Ordu, Güncel
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