Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı - Son Dakika

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Ordu'da otomobil kamyonetle çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Muhammet Furkan Toygar (21) yönetimindeki 42 AEK 157 plakalı otomobil, Ünye- Samsun kara yolu İkizce sapağı mevkisinde aynı yönde seyreden Ersin Can (37) idaresindeki 52 AAZ 750 kamyonetle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonet refüje devrildi.

Kazada sürücülerle araçlarda bulunan İslam Can (45), Adem Can, Emirhan Alişan (19), Osman Kılıç ve Salih Saraç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Samsun, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 07:52 Kaynak: AA
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