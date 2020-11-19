Ordu'da otomobil park halindeki araca çaptı 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralılardan Gümüş özel bir hastanede, Çamyar ise Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti

Motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 2 kuruş indirim geldi