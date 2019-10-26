Son Dakika Haberleri: Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

3 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Güdek idaresindeki 37 LH 529 plakalı otomobil, Bolaman Mahallesi'nde seyir halindeyken yoldan çıkarak takla attı.

Şarampole devrilen ve kullanılmayan bir evin üzerine düşen araçtaki yaralılar, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada, Ülbiye Bayrak (47) yapılan müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Ahmet Güdek ise Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada, kaza anı olay yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin yolda biriken yağmur suyundan geçişi sonrasında kontrolden çıktığı belirlendi.

Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 12:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da iki kişiyi yaralayan zanlı, polisten kaçarken damdan düştü
İzmir'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı Siirt'te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Türk askerinin arasına sızmaya çalışan teröristler böyle öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 12:11:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]