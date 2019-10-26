Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Güdek idaresindeki 37 LH 529 plakalı otomobil, Bolaman Mahallesi'nde seyir halindeyken yoldan çıkarak takla attı.

Şarampole devrilen ve kullanılmayan bir evin üzerine düşen araçtaki yaralılar, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Kazada, Ülbiye Bayrak (47) yapılan müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Ahmet Güdek ise Fatsa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Bu arada, kaza anı olay yerinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobilin yolda biriken yağmur suyundan geçişi sonrasında kontrolden çıktığı belirlendi.