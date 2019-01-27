Son Dakika Haberleri: Ordu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü

Ordu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü

39 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Ordu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ali Muslu (60) yönetimindeki 34 SZN 13 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan Muslu, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:20 Kaynak: AA

Ünye, Ordu, Güncel
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