Ordu'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1 Ölü
39 dakika önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Ordu
'nun Ünye
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Ali Muslu
(60) yönetimindeki 34 SZN 13 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yeşilkent Mahallesi
mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan Muslu, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi
'nde hayatını kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:20 Kaynak: AA
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