Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu baba ile iki oğlu yaralandı.

Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu baba ile iki oğlu yaralandı.

Çambaşı Kayak Tesisi'nden dönen Murat Arı yönetimindeki 55 KD 211 plakalı otomobil, Yokuşdibi Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada araçta sıkışan sürücü Arı ile araçtaki çocukları Yusuf ve Muhammed Arı, vatandaşlar ile bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çambaşı, Kabadüz, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:42 Kaynak: AA
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