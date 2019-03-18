Ordu'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.



Kaza, ilçeye bağlı Yemişken Mahallesi'nde meydan geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir müddet sürüklenen otomobil yol kenarında durabilirken, sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası araçta maddi hasar oluştu. - ORDU

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