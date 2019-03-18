Son Dakika Haberleri: Ordu'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

Ordu'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

2 saat önce

Ordu'nun Kumru ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Ordu'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Kumru ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Yemişken Mahallesi'nde meydan geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir müddet sürüklenen otomobil yol kenarında durabilirken, sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası araçta maddi hasar oluştu. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 04:26 Kaynak: İHA

Kumru, Ordu, 3. Sayfa
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