Ordu'da otomobil yangını - Son Dakika

Ordu'da otomobil yangını

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde seyir halindeki bir otomobil çıkan yangında zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Fatsa'dan Ünye istikametine gitmekte olan Fatih K. idaresindeki 52 AAU 512 plakalı BMV marka otomobil Liseler Mahallesi Akkuş- Niksar Kavşağı'ndaki ışıklarda durdu. Bu sırada araçtan dumanlar yükselmeye başladı. Hemen aracını istop eden şoför Fatih K. "Aracı LPG'den benzine aldım ve itfaiyeye haber verdim. Aracımda herhangi bir arıza yoktu ama neden yangın çıktı anlamadım" dedi.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülen yangında otomobilde maddi zarar oluştu.