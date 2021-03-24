Otomobilden tabancayla ateş açan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, seyir halindeki otomobilden tabancayla ateş eden 3 kişi yakalandı.
Yenipazar Mahallesi'nde kaldırımda bekleyen bir kişiye, otomobilden tabancayla ateş açıldı.
Saldırıda söz konusu kişi yara almadan kurtuldu, tabancadan çıkan kurşunlar bir marketin duvarına isabet etti.
Polis, olay yerinden kaçan otomobildeki Ö.K, M.B. ve S.A'yı yakaladı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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