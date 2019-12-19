Ordu'da otomobilin çaptığı bisikletli genç yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da otomobilin çaptığı bisikletli genç yaralandı - Son Dakika

Ordu'da otomobilin çaptığı bisikletli genç yaralandı

6 saat önce

Ordu'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü genç yaralandı.

Ordu'da otomobilin çaptığı bisikletli genç yaralandı, System.String[]

Ordu'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü genç yaralandı.


Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine giden K.O. idaresindeki 27 U 3329 plakalı otomobil, 17 yaşındaki G.B. idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpma sonucu savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan G.B., Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Karadeniz Sahil Yolu, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:04 Kaynak: İHA
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