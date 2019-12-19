Ordu'da otomobilin çaptığı bisikletli genç yaralandı - Son Dakika

Ordu'da, otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü genç yaralandı.



Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine giden K.O. idaresindeki 27 U 3329 plakalı otomobil, 17 yaşındaki G.B. idaresindeki bisiklete çarptı. Çarpma sonucu savrulan bisiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan G.B., Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU