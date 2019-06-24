Son Dakika Haberleri: Ordu'da otomobilin çarptığı anne ile kızı toprağa verildi
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Ordu'da otomobilin çarptığı anne ile kızı toprağa verildi

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaya şeridinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi.

Ordu'da otomobilin çarptığı anne ile kızı toprağa verildi, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaya şeridinden yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve kızı toprağa verildi.
Dün akşam, hastalanan bir yakınını hastaneye götüren aracı takip eden Ömer Yıldız yönetimindeki 55 FF 223 plakalı otomobil, Kurtuluş Mahallesi mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan yaya şeridinden yolun karşısına geçmek isteyen anne Saniye (42) ve kızı Nisanur Tezin'e (7) çarpmış, anne ile kızı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Fatsa Devlet Hastanesi Morgundan yakınları tarafından alınan cenazeler, Şerefiye Mahallesi'ndeki evlerine getirildi.
Anne ve kızı için burada helallik alındı ve dua edildi.
Cenazeler daha sonra Orta Büyük Cami'de kılınan namazın ardından Çatalpınar ilçesine bağlı Orta Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, anne ve kızın ailesi ve çok sayıda kişi katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:52 Kaynak: AA
Fatsa, Ordu, Anne, Güncel
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