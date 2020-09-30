Ordu'da otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı - Son Dakika

Yaralanan Irak uyruklu 12 yaşındaki A.M.N. ve 6 yaşındaki kız kardeşi T.M.N, Ünye Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Bakan Koca, yüz yüze eğitimin yeni yol haritasını açıkladı: 2., 8. ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu'nun önerisi var