Ordu'da otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin çarptığı iki kardeş yaralandı.
İlçenin Niksar Caddesi'nde Ferhat A. yönetimindeki 29 AL 964 plakalı otomobil, iki çocuğun bulunduğu bisiklete çarptı.
Yaralanan Irak uyruklu 12 yaşındaki A.M.N. ve 6 yaşındaki kız kardeşi T.M.N, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan A.M.N, buradaki müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Sürücü ise gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 17:55 - Kaynak: AA
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