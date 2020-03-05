Ordu'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Ordu'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı

6 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Ordu'da otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

Şevket G'nin kullandığı 52 TA 308 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Rus pazarı kavşağında, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Çalış'a (39) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Çalış, ağır yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çalış, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sırasında olay yerinden geçen Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, ambulans gelene kadar başında beklediği yaralı kadını teskin etmeye çalıştı.

Atatürk Bulvarı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:30 Kaynak: AA
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