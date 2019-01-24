Son Dakika Haberleri: Ordu'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü

Ordu'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü

48 dakika önce

Ordu'nun Perşembe ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Ordu'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü, System.String[]
Ordu'nun Perşembe ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Recep Uçar yönetimindeki 10 AAH 230 plakalı otomobil, Çaytepe Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Balcı'ya (60) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle fındık bahçesine savrulan Balcı, olay yerinde hayatını kaybetti.

Balcı'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Recep Uçar gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:18 Kaynak: AA

Perşembe, Balcı, Ordu, Güncel
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