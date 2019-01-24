Ordu'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü
48 dakika önce
Ordu'nun Perşembe ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Ordu
'nun Perşembe
ilçesinde otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Recep Uçar yönetimindeki 10 AAH 230 plakalı otomobil, Çaytepe
Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice Balcı
'ya (60) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle fındık bahçesine savrulan Balcı, olay yerinde hayatını kaybetti.
Balcı'nın cesedi, savcının incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Sürücü Recep Uçar gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:18 Kaynak: AA
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