Son Dakika Haberleri: Ordu'da otomobilin çarptığı kadın öldü
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Ordu'da otomobilin çarptığı kadın öldü

1 saat önce

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede öldü.

Ordu'da otomobilin çarptığı kadın öldü, System.String[]

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Çelebi yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Saraycık Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Akbulut'a çarptı.

Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldan Akbulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Fatma Akbulut, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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