Ordu'da otomobilin çarptığı kadın öldü
1 saat önce
Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede öldü.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:44 Kaynak: AA
Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobilin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede öldü.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Çelebi yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Saraycık Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Akbulut'a çarptı.
Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldan Akbulut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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