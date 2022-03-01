Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, devlet sahil yolu Gölevi Mahallesi mevkisinde, B.B. yönetimindeki MZ D 5552 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki Yücel Sarı'nın kullandığı motosiklete yandan çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ordu'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı - Son Dakika