Ordu'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ordu'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü - Son Dakika

Ordu'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü

14 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Ordu'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nin sahil kesiminde Ali Kansu Şen'in kullandığı 52 AAK 449 plakalı otomobil, kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yolun alt bölümündeki alana devrildi.

Sürücü Şen olay yerinde, araçtakilerden yaralanan Metehan Zoroğlu ise kaldırıldığı Ünye Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Yaralanan Sinan Çiloğlu ile Alperen Okçu'nun tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:16 Kaynak: AA
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