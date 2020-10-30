Ordu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
30.10.2020 19:59
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki iki kardeşten biri öldü, biri yaralandı.
Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki iki kardeşten biri öldü, biri yaralandı.
Askerlik için gerekli sülüs belgesini almak üzere Kabataş ilçesinden Fatsa'ya giden iki kardeşten Umur Yabul idaresindeki 60 AN 024 plakalı otomobil, Kuşkayası mevkisinde 50 metrelik şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü Umur Yabul ile kardeşi Umut Yabul, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak Umur Yabul kurtarılamadı.
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