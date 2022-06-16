Otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

16.06.2022 18:47

Ordu'nun Ünye ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevizdere Mahallesi Ünye- Devlet Sahil yolu üzerinde sağ tarafta tali yola dönmek için yavaşlayan Kazakistan uyruklu Maxut Shokatayev (55) yönetimindeki NN-673-RR plakalı tıra, Davut Gündüz (32) yönetimindeki 52 FC 077 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan İsa Gündüz (60) ile Hatice Kadıoğlu (31) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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