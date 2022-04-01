Otomobilin tıra çarptığı kazada karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobilin tıra çarptığı kazada karı koca hayatını kaybetti

01.04.2022 19:16

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun istikametinden Ordu yönüne giden Mahmut Öztürk (63) yönetimindeki 16 V 8956 plakalı otomobil, Doğanköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki 31 NEY 90 plakalı tırın yanında bulunan sürücüsü Ahmet Karatekin'e çarptı.

Ardından otomobil, park halindeki yabancı plakalı başka bir tıra çarparak altına girdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilin sürücü Mahmut ile eşi Selma Öztürk (63), olay yerinde yaşamını yitirdi. Bacağı koparak ağır yaralanan tırın sürücü Karatekin ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öztürk çiftinin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım, bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Bu sırada, jandarma personeli, otomobilden yola savrulan eşyalar arasında bulunan Kur'an-ı Kerim ile cüzü alarak ekip arabasına koydu.

Otomobilin tıra çarptığı kazada karı koca hayatını kaybetti
Otomobilin tıra çarptığı kazada karı koca hayatını kaybetti
Otomobilin tıra çarptığı kazada karı koca hayatını kaybetti
Otomobilin tıra çarptığı kazada karı koca hayatını kaybetti
Otomobilin tıra çarptığı kazada karı koca hayatını kaybetti
Otomobilin tıra çarptığı kazada karı koca hayatını kaybetti
Otomobilin tıra çarptığı kazada karı koca hayatını kaybetti
Otomobilin tıra çarptığı kazada karı koca hayatını kaybetti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobilin tıra çarptığı kazada karı koca hayatını kaybetti - Son Dakika


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