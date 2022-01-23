Üye Girişi
Acemi driftçiye 11 bin 375 TL ceza - Son Dakika

Acemi driftçiye 11 bin 375 TL ceza

23.01.2022 20:34
Acemi driftçiye 11 bin 375 TL ceza

Ordu'da karlı yolda otomobili ile drift yapmaya çalışarak trafiği tehlikeye atan trafik magandasına 11 bin 375 TL idari para cezası uygulandı.

Ordu'da karlı yolda otomobili ile drift yapmaya çalışarak trafiği tehlikeye atan trafik magandasına 11 bin 375 TL idari para cezası uygulandı.

Çatalpınar ilçe girişinde yol üzerinde drift yapmaya çalışan aracın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Çatalpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Tofaş marka otomobiliyle kar yağışı ile birlikte karla kaplanan yolda drift yapan sürücü ve bu esnada, yolcu koltuğunda bulunan bir kişi de kendisini camdan dışarı sarkıtarak, kazaya davetiye çıkarttı. Cep telefonu tarafından kaydedilen ve trafik akışının olduğu yolda drift yapmaya çalışarak, hem kendi canlarını, hem de diğer sürücülerinin hayatını tehlikeye atan sürücüye ise toplamda 11 bin 375 TL TL para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürücünün jandarma ekipleri tarafından yakalandığını belirterek, "Drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan araç görüntüsüyle ilgili, jandarmamızca araç trafikten men edilmiş, şahsa drift yapmaktan 9 bin 125 TL, abartı egzoz takılı olduğundan bin 823 TL, aracın yayları kesik olduğundan 427 TL toplamda 11 bin 375 TL para cezası uygulanmıştır" dedi. - ORDU

Acemi driftçiye 11 bin 375 TL ceza
Acemi driftçiye 11 bin 375 TL ceza

YORUMLAR
500

Para Cezası, Çatalpınar, Tragger, Ordu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Acemi driftçiye 11 bin 375 TL ceza - Son Dakika


İşte KKTC'de erken seçimin ilk sonuçları! İki parti, hükümeti kurmaya çok yakın İşte KKTC'de erken seçimin ilk sonuçları! İki parti, hükümeti kurmaya çok yakın         
21:06
Son Dakika: İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede-Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle tüm araç geçişlerine kapatıldı Son Dakika: İstanbul-Ankara TEM ve Devlet Yolu, Gerede-Düzce arası kesim yoğun kar yağışı nedeniyle tüm araç geçişlerine kapatıldı         
20:57
Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi         
20:51
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
"Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması "Laiklik elden gidiyor" sözüyle tanınan Süleyman dededen bu kez de zam açıklaması         
15:50
Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu Amsterdam'a inen kargo uçağının ön iniş takımlarında bir kişi bulundu         
15:22
Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak Bu geceye dikkat! Karadeniz'den gelecek kütleler İstanbul'da kuvvetli kar yağışa neden olacak         
14:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplanıyor! İşte gündemdeki konular         
13:30
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27

Son Dakika Haberleri
21:03 Trabzonspor, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yendi
20:50 Yaz aylarında çalıştırılan eşekler, kışın ölüme terk edildi
20:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusuna Fatma Şahin'in yanıtı mikrofon açık kalınca ortaya çıktı
20:35 Akıncı TİHA'nın da ilk ihracat sözleşmesi tamamlandı
20:13 Bülent Ersoy, Anıtkabir olayıyla ilgili ilk kez konuştu
20:07 Uğurcan Çakır'ın yaptığı kurtarışı tüm Türkiye konuşuyor
19:53 THY, İstanbul'daki 31 seferini iptal etti
19:36 Küçükçekmece Belediyesi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor
19:30 Son Dakika: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan istifa etti
19:21 Çin, Dünya'dan ne saklıyor? Herkesten gizlenen bölgede heyecan yarattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 21:10:27. #1.13#
SON DAKİKA: Acemi driftçiye 11 bin 375 TL ceza - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement