Acemi driftçiye 11 bin 375 TL ceza - Son Dakika

Ordu'da karlı yolda otomobili ile drift yapmaya çalışarak trafiği tehlikeye atan trafik magandasına 11 bin 375 TL idari para cezası uygulandı.

Çatalpınar ilçe girişinde yol üzerinde drift yapmaya çalışan aracın görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine Çatalpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Tofaş marka otomobiliyle kar yağışı ile birlikte karla kaplanan yolda drift yapan sürücü ve bu esnada, yolcu koltuğunda bulunan bir kişi de kendisini camdan dışarı sarkıtarak, kazaya davetiye çıkarttı. Cep telefonu tarafından kaydedilen ve trafik akışının olduğu yolda drift yapmaya çalışarak, hem kendi canlarını, hem de diğer sürücülerinin hayatını tehlikeye atan sürücüye ise toplamda 11 bin 375 TL TL para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sürücünün jandarma ekipleri tarafından yakalandığını belirterek, "Drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan araç görüntüsüyle ilgili, jandarmamızca araç trafikten men edilmiş, şahsa drift yapmaktan 9 bin 125 TL, abartı egzoz takılı olduğundan bin 823 TL, aracın yayları kesik olduğundan 427 TL toplamda 11 bin 375 TL para cezası uygulanmıştır" dedi. - ORDU