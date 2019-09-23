Son Dakika Haberleri: Ordu'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı
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Ordu'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

1 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ordu'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı, System.String[]

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun-Ordu karayolu Büyük Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muharrem Y. yönetimindeki 35 MBR 88 plakalı otomobil, önünde kırmızı ışıkta duran Hakan Başar'ın kullandığı 28 RA 402 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Nasihat Yeşil ve Mustafa Başar yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Fatsa, Ordu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:38 Kaynak: İHA
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