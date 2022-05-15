Ordu'da özel eğitim kursunda yangın: Öğrenciler binadan uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Ordu'da özel eğitim kursunda yangın: Öğrenciler binadan uzaklaştırıldı

15.05.2022 16:13
Ordu'da özel eğitim kursunda yangın: Öğrenciler binadan uzaklaştırıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan bir özel eğitim merkezinde çıkan yangın sonucu maddi hasar oluşurken, yangın esnasında deneme sınavında olan öğrenciler ise tahliye edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bulunan bir özel eğitim merkezinde çıkan yangın sonucu maddi hasar oluşurken, yangın esnasında deneme sınavında olan öğrenciler ise tahliye edildi.

Yangın, Sırrı Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir özel eğitim merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğitim merkezinin kazan dairesinden dumanların çıktığını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında sınıflarda deneme sınavı yapan öğrenciler binadan dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın sırasında içeride deneme sınavı yaptıklarını belirten bir öğrenci, "Bugün deneme sınavı için kursa gelmiştik. Sınavdayken yangın olduğu söylendi bizi dışarı çıkardılar. Bizde apar topar dışarıya çıktık. dedi. - ORDU

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da özel eğitim kursunda yangın: Öğrenciler binadan uzaklaştırıldı - Son Dakika


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