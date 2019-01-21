Son Dakika Haberleri: Ordu'da Özel Oryantring Yarışması

Ordu'da Özel Oryantring Yarışması

1 saat önce

Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen, Ordu Valiliği tarafından da desteklenen 'Oksijen Diyarı Ordu Özel Oryantiring Yarışması'na 20 kulüpten 218 sporcu katıldı.

Ordu'da Özel Oryantring Yarışması, System.String[]
Türkiye Oryantiring Federasyonunca düzenlenen, Ordu Valiliği tarafından da desteklenen 'Oksijen Diyarı Ordu Özel Oryantiring Yarışması'na 20 kulüpten 218 sporcu katıldı.

Yarışmanın ilk günü Perşembe Yumrutaş Mahallesi'nde başladı. Oluşturulan çıkış noktasında başlayan yarışmada katılımcılar, fındık bahçelerindeki harita üzerinde verilen kontrol noktalarını sırasıyla bulmaya çalışıp, hedefe ulaşarak yarışmayı tamamladı. Etkinliğin ikinci gününde ise Altınordu ilçesindeki Tayfun Gürsoy Parkı'nda yarışmalar düzenlendi. Yarışmaların sonunda erkek ve kızlar kategorilerinde dereceye girenler sporculara katılım belgeleri ile ödülleri teslim edildi. Yarışmacılara ayrıca, yöresel lezzetlerden olan 'cevizli helva' ikramı da yapıldı.

Ordu Vali Yardımcısı ve Perşembe Kaymakamı Ahmet Arık, yaptığı açıklamada, güzel bir spora ev sahipliği yaptıkları için mutluluk duyduklarını belirterek, katılım gösteren sporculara teşekkür etti.

Oryantiring Ordu İl Temsilcisi Bahri Gümüşkaya da, 2 gün süren yarışmaya farklı ilerden 20 kulüpten toplam 218 sporcunun katıldığını belirterek, "Birinci gün Perşembe Yumrutaş Mahallesi'nde yarış düzenledik. İkinci gün ise Altınordu ilçesinde yarışmaları düzenlendik. Genel anlamda güzel bir etkinliği geride bıraktık. Tüm sporculara özverili şekilde yarışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Fındık bahçesi parkuru il dışından gelen sporcuları zorladı

Sporculardan Yaren Yılmaz, zorlu arazi koşullarında yarıştıklarını belirterek, il dışından gelen sporcuların fındık bahçesindeki parkurlarda zorlandıklarını kaydetti. Müge Dağdelen isimli sporcu da parkurda zorlandıklarını aktardı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 03:19 Kaynak: İHA

Spor
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