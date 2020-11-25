Ordu'da park halindeki minibüs alevlere teslim oldu - Son Dakika

Ordu'da park halindeki minibüs alevlere teslim oldu

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde park halindeki bir minibüs, motor kısmından yanarak alevlere teslim oldu.

Olay, Samur Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde henüz kime ait olduğu öğrenilemeyen 52 DT 211 plakalı minibüs, henüz nedeni bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, motor kaputu kısmından alevler yükselen minibüsü söndürdü. Yakınlarında bulunan ev ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınan yangın sonrası minibüste maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri konuyla alakalı soruşturma başlattı.