Ordu'da park ve yeşil alanlara narenciye fidanı dikildi - Son Dakika

Ordu'da park ve yeşil alanlara narenciye fidanı dikildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gelecek kuşaklara daha yeşil bir Ordu bırakmak amacıyla doğanın korunmasının yanı sıra yeşilin her tonunun artması için çalışmalar sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde iklim koşullarına uygun portakal, mandalina ve limondan oluşan narenciye fidanları toprakla buluşturuldu.

Ekiplerin çalışmaları ile ilçelerdeki park ve yeşil alanlar adeta narenciye bahçesine dönüştü.