Ordu'da patlayan doğal gaz hattında onarım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Ordu'da patlayan doğal gaz hattında onarım çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinden geçen doğal gaz hattında, dün patlama nedeniyle çıkan yangının söndürülmesinin ardından onarım çalışmaları sürüyor.

Ordu'da patlayan doğal gaz hattında onarım çalışmaları sürüyor, System.String[]

Ordu'nun Ünye ilçesinden geçen doğal gaz hattında, dün patlama nedeniyle çıkan yangının söndürülmesinin ardından onarım çalışmaları sürüyor.

Samsun ve Ankara'dan gelen Botaş ekiplerinin boru değiştirme gibi işlemler yaptığı bölgede, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri de hazır bulunuyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çevre güvenliği aldığı bölgeye vatandaşlar yaklaştırılmıyor.

Patlamanın neden kaynaklandığının tespiti için çalışmaların devam ettiği, buna ilişkin rapor hazırlanacağı öğrenildi.

Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Ünye Şube Müdürü Ersin Avanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede geçmiş yıllarda da heyelanlar yaşandığını belirterek, "Bu olayın da kaymalar sonucunda tetiklemiş olabileceğinden hareketle burada incelemelerde bulunuyoruz." dedi.

Ankara, Ünye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:10 Kaynak: AA
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