Ordu'da devrilen tarım aracının sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Akkuş ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi'nde Mustafa Zor'un (23) kullandığı "pat-pat" olarak bilinen tarım aracı, yoldan çıkarak ormanlık alanda ağaca çarpıp devrildi.
Kazada sürücü Mustafa Zor, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yaralanan Mustafa (52) ile Şehri Çöpoğlu (44), 112 Acil Sağlık ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şehri Çöpoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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