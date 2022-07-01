Ordu'da patpat kazası: 1ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Ordu'da patpat kazası: 1ölü, 1 yaralı

01.07.2022 10:34
Ordu'da patpat kazası: 1ölü, 1 yaralı

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde meydana gelen patpat kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet B. (57) eşi Emine B. (57) ile patpat diye tabir edilen tarım aracıyla odun toplamak için ormanlık alana gitti. Geri dönen çift, evlerinin önüne geldikleri esnada patpat devrildi. Sürücünün yan tarafından oturan Emine B., üzerine devrilen patpatın altında kaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çifti Kumru Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada ağır yaralanan Emine B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ahmet B.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Kumru, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da patpat kazası: 1ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da patpat kazası: 1ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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