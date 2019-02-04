Ordu'da Patpat Kazası: 8 Yaralı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, M.U. yönetimindeki tarım aracı patpat, Başköy Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücüyle birlikte aynı aracın üzerinde bulunan B.S., S.Y., B.U, E.G., F.Z.U., H.Y., B.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fiyatların 10 TL'ye Sabitlendiğini Duyan Vatandaş Balıkçılara Akın Etti

14 Yaşındaki Kıza Kabusu Yaşatan Zanlı Gözaltına Alındı

Burun Ameliyatından Sonra Komaya Giren Leyla, Hayatını Kaybetti

Bursa'da Nişanlı Çiftin Darbedilmesiyle İlgili Gözaltına Alınan 2 Polis Serbest Bırakıldı