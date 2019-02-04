Son Dakika Haberleri: Ordu'da Patpat Kazası: 8 Yaralı

Ordu'da Patpat Kazası: 8 Yaralı

2 saat önce

Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Ordu'da Patpat Kazası: 8 Yaralı, System.String[]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde tarım aracı patpatın devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.U. yönetimindeki tarım aracı patpat, Başköy Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücüyle birlikte aynı aracın üzerinde bulunan B.S., S.Y., B.U, E.G., F.Z.U., H.Y., B.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:35 Kaynak: İHA

Başköy, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa
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