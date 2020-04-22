Ordu'da pazar yerlerinde denetimler sürüyor - Son Dakika

Altınordu Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde pazar yerlerindeki denetimlerini arttırdı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, zabıta ekiplerinin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlerin uygulanması için pazar yerlerini sıkı denetime tabi tuttuğu belirtildi.

Yaklaşan Ramazan ayını da dikkate alan ekiplerin, yaşanması muhtemel yoğunluk öncesi denetimlerini arttırdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede pazar yerlerinin giriş ve çıkışları turnikelerle kapatılıyor ve kontrol altında tutuluyor. Zabıta ekipleri pazar yerinin girişinde vatandaşların ateşlerini ölçüyor, maske kontrolü yapıyor, belediye tarafından giriş ve çıkışlara yerleştirilen dezenfektanlarla ellerin dezenfekte edilmesi sağlanıyor. Maskesiz pazar yerine girişe izin vermeyen zabıta ekipleri, maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıtıyor."

Açıklamada, tezgahlar arasında olması gereken mesafe, sebze ve meyvelerin ellenmeden seçilmesi, esnafın maskesiz ve eldivensiz satış yapmaması konularında da gerekli uyarı ve denetimlerin yapıldığı aktarıldı.