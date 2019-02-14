Ordu'da Pencereden Düşen Öğrenci Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde, okulun 2. katından düşen öğrenci yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, okulun 2. katından düşen öğrenci yaralandı.



Ünye Niksar Caddesi üzerindeki Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi B.Ç. (15), dengesini kaybederek 2. kattaki tuvalet penceresinden düştü.



Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.Ç'yi Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Tedavi altına alınan B.Ç'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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