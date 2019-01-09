Son Dakika Haberleri: Ordu'da Pikap ile Otomobil Çarpışması

Ordu'da Pikap ile Otomobil Çarpışması

2 saat önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde 7 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ordu'da Pikap ile Otomobil Çarpışması, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde 7 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişiden biri, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fevzi Çakmak Mahallesi Devlet Sahil Yolunda, İsa Türk (40) yönetimindeki 55 EY 988 plakalı otomobil ile Önder Yamak'ın kullandığı 34 SD 5126 plakalı pikabın çarpıştığı kazada yaralanan Nihat Akçay, 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaza sırasında araçtan dışarı fırlayarak yaralanan sürücü Türk'ün tedavisi ise Ünye Devlet Hastanesinde devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:55 Kaynak: AA

Ünye, Ordu, Güncel
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