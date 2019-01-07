Ordu'da Pikap ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
50 dakika önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Ünye
ilçesinde pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi
devlet sahil yolunda, İsa Türk (40) yönetimindeki 55 EY 988 plakalı otomobil ile Önder Yamak'ın kullandığı 34 SD 5126 plakalı pikap çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücü Türk otomobilden dışarı fırladı, yanındaki Nihat Akçay
(52) ise araçta sıkıştı.
Akçay, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralanan Türk ve Akçay, Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan, kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:49 Kaynak: AA
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