Ordu'da Piyasaya Sahte Para Süren 3 Kişi Yakalandı
1 saat önce
Ordu'da piyasaya sahte para sürdüğü gerekçesiyle yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Ordu
'da piyasaya sahte para sürdüğü gerekçesiyle yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Kumru
ilçesinde 3 şahsın sahte para ile esnaflardan alışveriş yapıp ellerindeki parayı çıkaracakları bilgisine ulaşan polis, 2 şahıs ilçe merkezine geldikleri araç içerisinde, 1 şahsı alışveriş sonrası ilçe merkezinde yaya halde yakaladı. Şahısların üstlerinde yapılan üst aramasında 107 adet, 1 adet de alışveriş yapmış oldukları esnaftan olmak üzere toplamda 108 adet sahte 100 TL'lik banknot para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ORDU
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:12 Kaynak: İHA
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