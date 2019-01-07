Son Dakika Haberleri: Ordu'da Piyasaya Sahte Para Süren 3 Kişi Yakalandı

Ordu'da Piyasaya Sahte Para Süren 3 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Ordu'da piyasaya sahte para sürdüğü gerekçesiyle yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Ordu'da Piyasaya Sahte Para Süren 3 Kişi Yakalandı, System.String[]
Ordu'da piyasaya sahte para sürdüğü gerekçesiyle yakalanan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Kumru ilçesinde 3 şahsın sahte para ile esnaflardan alışveriş yapıp ellerindeki parayı çıkaracakları bilgisine ulaşan polis, 2 şahıs ilçe merkezine geldikleri araç içerisinde, 1 şahsı alışveriş sonrası ilçe merkezinde yaya halde yakaladı. Şahısların üstlerinde yapılan üst aramasında 107 adet, 1 adet de alışveriş yapmış oldukları esnaftan olmak üzere toplamda 108 adet sahte 100 TL'lik banknot para ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıstan 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

Polis, Kumru, Ordu, 3. Sayfa
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