Ordu'da plajlar temizlendi - Son Dakika
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Ordu'da plajlar temizlendi

04.06.2022 16:07

Ordu'da, deniz sezonu hazırlıkları kapsamında plaj ve kıyılarda temizlik yapıldı.

Ordu'da, deniz sezonu hazırlıkları kapsamında plaj ve kıyılarda temizlik yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla deniz kenarındaki çalışmalara hız verdi.

Kentte ikisi mavi bayraklı olmak üzere 18 kumsalda 255 personel, denize kıyısı bulanan Gülyalı, Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler, vatandaşların denize rahat girebilmeleri için çöp ve atıkları makineler yardımıyla topladı, soyunma ve duş kabinlerinde ise bakım yaptı.

Ordu'da plajlar temizlendi
Ordu'da plajlar temizlendi
Ordu'da plajlar temizlendi
Ordu'da plajlar temizlendi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da plajlar temizlendi - Son Dakika

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