Ordu'da piyasa değeri 1,5 milyon TL olan kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Ordu'da piyasa değeri 1,5 milyon TL olan kaçak tütün operasyonu

16.08.2022 16:10
Ordu'da piyasa değeri 1,5 milyon TL olan kaçak tütün operasyonu

Ordu'da polis ekipleri tarafından kaçak tütün ve mamullerine yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde piyasa değeri 1,5 milyon TL olan kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından kaçak tütün ve mamullerine yönelik yapılan operasyonlar çerçevesinde piyasa değeri 1,5 milyon TL olan kaçak tütün ve mamulleri ele geçirildi, 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün ve tütün mamullerine yönelik yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde, uygulama noktasında durdurulan araçta yapılan aramada yaklaşık piyasa değeri 60 bin TL olan 110 bin adet bandrolsüz boş makaron ile 60 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin Fatsa ilçesinde durdurdukları başka bir araçta yaptıkları aramada ise, piyasa değeri bir milyon 500 bin TL olan 6 milyon 200 bin adet boş makaron, 2 ton 100 kilogram bandrollü olduğu değerlendirilen kıyılmış tütün ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. - ORDU

YORUMLAR
500
İsrail basını: İsrail ordusu, Gazze'de 5 çocuğun öldüğü saldırıyı üstlendi İsrail basını: İsrail ordusu, Gazze'de 5 çocuğun öldüğü saldırıyı üstlendi Ordu haberleri! İsrail basını: İsrail ordusu, Gazze'de 5 çocuğun öldüğü saldırıyı üstlendi Ordu haberleri! İsrail basını: İsrail ordusu, Gazze'de 5 çocuğun öldüğü saldırıyı üstlendi
Kaynak: İHA

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ordu'da piyasa değeri 1,5 milyon TL olan kaçak tütün operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
15:27 TFF'ye çıkarma yapan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den hakemler hakkında çarpıcı sözler: Hangisi doğru?
15:26 Oyuncu Levent İnanır'dan çok konuşulacak itiraf: Dayım Kadir İnanır yüzünden çocukluğumu yaşayamadım
15:32 Hakan Taşıyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan vefası Twitter'da gündem oldu
15:30 Vali yardımcılığı ve kaymakamlık yapan FETÖ firarisi bağ evinde yakalandı
15:07 Dün iptal edilen motorin zammı bugün yapılıyor! Litresi 24 lirayı geçecek
14:46 Terör örgütü PKK/PYD/YPG'nin havan saldırısında şehit olan uzman çavuş hakkında yürek yakan gerçek ortaya çıktı
14:44 Tarım Kredi, indirime giren ürünler ile fiyatlarını sosyal medyadan tek tek paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 16:10:50. #1.13#
SON DAKİKA: Ordu'da piyasa değeri 1,5 milyon TL olan kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement